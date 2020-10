Covid19: Macron annonce un nouveau confinement national dès vendredi

Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national, qui entrera en vigueur à partir de vendredi. Les bars et restaurants seront fermés, mais les écoles resteront ouvertes et de larges pans de l'économie pourront continuer de fonctionner. Suivez l'évolution de la situation en direct.



Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un nouveau confinement généralisé à partir de vendredi, pour une durée de quatre semaines, afin de faire face à la deuxième vague du coronavirus. Les bars et restaurants vont être fermés, mais les écoles resteront ouvertes et de nombreux secteurs économiques pourront continuer leurs activités.



Dans le monde, la situation n'est guère plus reluisante, alors que 44 millions de cas, dont 500.000 ces dernières 24 heures, ont été recensés. L'Allemagne, elle aussi confrontée à une résurgence du virus, a de son côté annoncé la fermeture des cafés et restaurants. Suivez l'évolution de la situation en direct.