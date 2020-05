Covid_19 - Quelle issue pour le championnat sénégalais !

Plus de deux mois après le premier cas de Coronavirus au Sénégal, le virus Covid-19 ne cesse de prendre du galon au pays de la Téranga. Avec plus de 1000 cas déclarés positifs, le Sénégal est touché de plein fouet par la pandémie même si des signes d’espoir sont notés quelque peu. Ce Covid-19 aura également réussi a chamboulé le calendrier international et a des répercussions sur la fin des compétitions.



A tel point que la Confédération Africaine de football (CAf) a invité ses fédérations membres à donner leur position sur la reprise ou non de leur championnat à l’arrêt depuis plusieurs semaines en raison du Coronavirus. Et les retours n’ont pas tardé. Le comité d’urgence de la fédération burkinabé de football (fbf) a décidé « d’une annulation rétroactive de toutes les compétitions non débutées et non achevées ». Une première qui risque d’être imitée par d’autres si la maladie perdure ainsi. Au Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a pris la décision il y a près d’un mois d’annuler la Coupe du Sénégal et celle de la Ligue ainsi que toutes les autres coupes nationales.



Une décision qui a fait grincer des dents du moment où il ne restait que trois tours pour la coupe de la Ligue et 7 pour la grande coupe nationale. Pour ce qui concerne le championnat national du Sénégal, la Fsf avait indiqué à l’issue de la réunion de son comité d’urgence tenue le 9 avril 2020 qu’elle va suivre l’évolution de la pandémie avant de rendre une décision définitive le 4 mai, date d’expiration de la mesure d’état d’urgence en cours. Mais avec l’expiration de ce délai ce lundi, la fsf est restée dans le silence et aucune décision n’a été prise ni même l’annonce d’une réunion. L’éventualité d’un arrêt définitif de la saison de football se dessine de plus en plus après deux mois de pause imposée par la crise sanitaire liée au Covid 19.



Les présidents de clubs demandent l’arrêt du championnat

Interrogé sur ce point ce lundi, Amsata Fall, n’excluait pas l’une ou l’autre des options : « On ne sait pas quand cela va se terminer. Mais la possibilité de reprise également du championnat professionnel est toujours envisageable. Ce qui fait donc qu’il est difficile, à la limite même prématuré aujourd’hui, de parler d’arrêt de la saison. Mais dans tous les cas, les deux schémas doivent être envisagés. Si on ne veut pas que cette pandémie n’impacte l’autre saison à un moment donné, il faut s’arrêter. Nous sommes en train de réfléchir pour, d’ici juin ou juillet, voir s’il faut arrêter ou poursuivre la saison », a déclaré le directeur exécutif de la Ligue Pro. une sortie qui donne des avant-goûts d’un éventuel arrêt du championnat.



Si Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite Côte (Ligue 1), a affirmé dans les colonnes de Sud quotidien que « les présidents de clubs demandent l’arrêt du championnat ». Mais alors qu’il ne reste que 13 journées à jouer, est ce qu’un report est la meilleure solution si l’on sait que le championnat n’aura duré jusqu’ici que quatre mois puisqu’ayant débuté le 7 décembre ? Si l’on sait qu’un long break de six mois a été observé entre la défunte saison et cette nouvelle saison, une nouvelle attente à l’horizon du 2 juin pourrait être la bienvenue. En arrêt définitif des compétitions viendrait en quelque sorte plonger davantage dans le gouffre une Ligue en manque de moyens et des clubs qui tirent le diable par la queue. Les signaux d’alarme ne cessent d’être lancés par les différents acteurs et l’issue de cette saison est plus que jamais floue aux yeux des férus du foot local.



Les jours qui viennent, la Fsf et/ou la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) devront décliner leur option s’agissant de leur championnat. Leader de la Ligue 1 avec 12 points d’avance sur son dauphin, le Jaraaf de Dakar, à l’issue de la phase aller, Teungueth fC devra prendre son mal en patience dans l’attente du verdict de la Fsf. Avec encore 13 journées à disputer lors de la phase retour, difficile de s’épancher sur un quelconque scénario entre voire TFC déclaré champion ou un titre non décerné si le championnat venait à être arrêter définitivement.



Le Témoin