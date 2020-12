Covid_19: Un infirmier testé positif huit jours après avoir été vacciné

Matthew W. travaille dans deux hôpitaux différents. La veille de Noël, il est tombé malade après avoir exercé dans une unité Covid-19. Il a été pris de frissons et, plus tard, de douleurs musculaires accompagnées d'une grande fatigue. Son dépistage, qui s'est révélé positif, a été réalisé le lendemain de Noël.



Interrogé par ABC News San Diego, Christian Ramers, spécialiste des maladies infectieuses assure que, bien que regrettable, le cas de Matthew W. n'a rien d'extraordinaire. Il estime possible que l'infirmier ait été contaminé avant d'être vacciné puisque la période d'incubation peut durer jusqu'à deux semaines.



Par ailleurs, Christian Ramers rappelle que Matthew W. n'avait reçu qu'une injection du vaccin de Pfizer, alors qu'il en faut deux pour atteindre le niveau maximal de protection. «Nous pensons que cette première dose vous protège environ à 50% et que vous avez besoin d'une deuxième pour atteindre les 95%», développe-t-il.