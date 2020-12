Covid19 à l’Assemblée nationale : trois (3) cas graves, une députée sortie en réanimation

Trois (3) députés contaminés au coronavirus à l’Assemblée nationale sont dans un état grave à la date du jeudi 10 décembre, selon des informations de L’Observateur, qui ajoute qu’un des parlementaires, une femme, est sorti de réanimation et son état de santé est stable.



La situation à l’Assemblée nationale semble plus catastrophique, selon un parlementaire qui s’est confié à nos confrères. « Je ne peux pas donner de nom. Mais, c’est ce qu’on m’a dit. L’Assemblée nationale doit tester tous les députés. Elle doit aussi mettre un dispositif à la porte d’entrée pour prendre la température de toute personne qui entre à l’Hémicycle », a-t-il insisté.



La députée Marie Louise Diouf, décédée de la covid19 mercredi, fréquentait un groupe de femmes à l’Assemblée nationale et elles ont été toutes des cas suspects. 20 députés positifs seraient le moindre mal, selon le journal qui renseigne que les mesures barrières n’étaient pas respectées à l’Assemblée nationale.