Ouganda : vers un 7e mandat pour Museveni, Bobi Wine assigné à résidence

Alors que les premiers résultats officiels donnent une large avance au président sortant Yoweri Museveni, la figure de proue de l’opposition, Bobi Wine, dénonce une fraude massive et se retrouve bloqué à son domicile par les forces de sécurité.



Le vote de ce jeudi a été marqué par un chaos logistique dans plusieurs régions du pays. Entre les pannes répétées des machines biométriques d'identification et la livraison tardive des bulletins, de nombreux électeurs ont dû patienter de longues heures avant de pouvoir glisser leur enveloppe dans l'urne.



Pour l'opposition, ces dysfonctionnements ne sont pas fortuits. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, accuse le pouvoir d'avoir délibérément orchestré ces retards et dénonce la coupure totale d'Internet comme une manœuvre visant à « museler le peuple et travestir les résultats » à l'abri des regards internationaux.



Selon les chiffres publiés par la Commission électorale après le dépouillement d'un quart des suffrages, le scénario d'une victoire écrasante se dessine. Yoweri Museveni vient en tête avec 76,25 % des voix. Bobi Wine vient en second position avec 19,85 % des voix.



En parallèle rapporte Africanews, de ces annonces, l’armée et la police ont multiplié les arrestations dans les rangs de l'opposition. Ce vendredi, Bobi Wine a annoncé être assigné à résidence, ses accès étant bloqués par les forces de l'ordre, une pratique devenue courante pour le régime face à son plus farouche adversaire.



Cette élection cristallise une fracture générationnelle profonde.



Yoweri Museveni (81 ans), au pouvoir depuis 40 ans (1986), l'ancien chef rebelle brigue un septième mandat, se présentant comme le garant de la stabilité. Bobi Wine (43 ans), l'ancien chanteur star est devenu l'icône de la jeunesse ougandaise, portant les espoirs d'une population qui n'a jamais connu d'autre président que Museveni.



Les résultats définitifs de la présidentielle et des législatives sont attendus, samedi 17 janvier à 2 h GMT.