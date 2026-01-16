Distingué à Genève, Mahamat Idriss Déby désigné Lauréat du « Prix Africain pour la Paix 2026 »

Réunis à Genève (Suisse), les experts internationaux de la Conférence africaine pour la paix ont porté leur choix sur le chef de l'État tchadien. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno recevra en février prochain le Prix Africain pour la Paix. Si le jury salue sa gestion de la transition et son action humanitaire face à la crise soudanaise, ce prix intervient dans un climat politique marqué par l'emprisonnement de son principal opposant.



Le jury a salué la conduite du processus de transition entamé en 2021, aboutissant à l'élection présidentielle de mai 2024, qualifiée de « gestion pacifique » par l'organisation. Le Tchad est devenu un sanctuaire pour des centaines de milliers de civils fuyant la guerre civile au Soudan voisin. Cet accueil massif est considéré comme un acte majeur ayant permis de sauver des milliers de vies depuis avril 2023.



À 40 ans, le général Mahamat Idriss Déby Itno a consolidé son pouvoir. Arrivé à la tête du pays après le décès de son père, le Maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021, il a franchi l'étape des urnes en mai 2024, tournant officiellement la page de la transition militaire.



Le prix lui sera remis solennellement à Nouakchott (Mauritanie) début février 2026, lors de l'ouverture de la 6ᵉ Conférence Africaine pour la Paix.