Covid19 : « chacun de nous doit s’impliquer pour la réussite de mesures », soutient Khalifa Sall, après sa rencontre avec Macky Sall

L’ex-maire de Dakar Khalifa Sall, a appelé les Sénégalais à s’impliquer pour la réussite des mesures prises par l’Etat du Sénégal, dans le cadre de la lutte conte la pandémie du coronavirus, au sortir de sa rencontre avec le président Macky Sall au Palais.



« La mise en œuvre des mesures doit être le fait de tout le monde. Chacun de nous doit s’impliquer leur réussite, car elles vont dans le bon sens. Informer, sensibiliser, organiser, confiner de manière territoriale et impliquer tous les acteurs au niveau de l’Etat et de la société. C’est la voie choisie par le gouvernement. Nous la soutenons », a rappelé Khalifa Sall.



Avant lui, le chef de l’Etat a reçu Idrissa Seck et Malick Gackou dans le cadre des consultations avec l’opposition parlementaire sur la situation liée au Covid-19.



Le président de la République, Macky Sall, a déclaré lundi soir l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire, une mesure entrée en vigueur mardi à minuit dans le cadre du relèvement du niveau de la riposte au Covid-19.



Cette mesure est assortie d’un couvre-feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures, a précisé le président Sall dans un message diffusé à la télévision publique (RTS).