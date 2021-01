Covid_19: des agents de santé communautaire en sit-in à Pikine

Pour de meilleures conditions de travail et de vie avec un statut et le payement de leurs

primes de motivation de la Covid-19, les agents de santé communautaire (Asc) de

Pikine regroupés autour de l’Alliance syndicale And Gueusseum ont tenu un sit-in, jeudi, avant de faire une déclaration pour alerter les autorités.



« Pendant la Covid-19, nous avons durement travaillé comme les autres agents de la santé. Mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune prime de motivation », a fait savoir leur coordonnateur syndical Aliou Fall dans les colonnes de Walfadjri. De plus ajoute-t-il : « Nous percevons des salaires dérisoires. Nous ne bénéficions pas de versements de cotisations au sein des institutions que sont l’Ipres et la Caisse de sécurité sociale. On peut travailler jusqu’à la retraite sans percevoir de pension. Et ça, nous interpellons directement les autorités étatiques dont le ministre de la Santé et de l’Action sociale pour qu’elles revoient notre statut et le fonctionnement des Comités de développement sanitaire (Cds). Car, les Asc souffrent ».



Au niveau du Centre de santé Dominique, les syndicalistes de And Gueuseum ont sorti

une déclaration pour solliciter des autorités étatiques la prise en compte des Asc dans

les recrutements au niveau de la fonction publique. « Nous voulons que les autorités

prennent en compte ces Asc qui abattent un travail remarquable dans le système sanitaire et à tous les niveaux. Il faut que l’on revoie leurs statuts », a affirmé l’un des responsables de And Gueuseum de Dominique.