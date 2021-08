Covid_19SN - 17 décès supplémentaires et une baisse significative des nouveaux cas

Le point de ce samedi sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal comporte une note assez positive. c('est celle de la baisse significative des nouveaux cas enregistrés hier vendredi au niveau des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



En effet, sur 3674 tests effectués, 288 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 7,84%. Ce qui constitue une baisse significative par rapport aux chiffres enregistrés durant cette semaine et celles qui ont précédé.



Selon le Directeur de la Prévention qui faisait le rapport du jour, les nouveaux cas sont répartis comme suit: 38 cas contacts, aucun cas importé, 250 cas communautaires. En ce qui concerne ces derniers, la région de Dakar tire encore le plus grand lot avec 142 cas. Les autres régions ont enregistré 108 cas issus de la transmission communautaire.



405 patients ont été également déclarés guéris. Néanmoins, 15 376 patients sous traitement au niveau des CTE et des domiciles. Parmi ceux-ci, 59 sont dans les services de réanimation pour avoir développé une forme grave de la maladie de Covid-19.



Le point noir de cette journée réside dans le nombre de décès qui refuse de chuter. 17 personnes ont perdu la vie hier vendredi à cause de la pandémie.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 70 413 cas confirmés, dont 53 449 guéris et 1587 décès.



Et depuis le début de la campagne de vaccination au Sénégal, le ministère de la Santé rapporte qu'1 095 845 ont au moins pris une dose de vaccin.