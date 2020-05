Covid_19SN – Le Docteur Bousso explique les raisons et modalités de la prise en charge extra-hospitalière

Cette prise en charge extra-hospitalière ne va pas baisser la qualité des traitements"



Hangar Aéroport LSS, base aérienne Thiès et Centre des armées Guéréo choisis... nids des asymptômatiques



400 lits et une équipe médicale fonctionnelle 24h/24



"Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de cas. L’objectif est de ne pas perturber nos établissements de santé. De ne pas faire nos hôpitaux des centres COVID, ce qui peut porter préjudice aux autres maladies. C’est pourquoi nous avons reçu des instructions du ministre de la Santé pour mettre en place cette prise en charge extra-hospitalière qui ne va pas faire baisser la qualité des traitements"."Pour cette option qui concerne les cas peu symptomatiques et les asymptomatiques. Nous avons certains malades qui pensent qu’ils ne sont pas malades parce qu’ils ne développent pas de grands signes. Il y a des sites qui ont été identifiés tels que le hangar des pèlerins de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor, la base aérienne de Thiès, le centre des armées de Guéréo. Il faut ainsi souligner l’appui extrêmement important de l’armée nationale dans la lutte. Ces sites vont abriter des patients peu symptomatiques ou asymptomatiques"."Une équipe médicale sera déployée sur place 24h/24 et une ambulance médicalisée positionnée. Dans ces structures, il y a une disponibilité de 400 lits. Une stratégie qui nous permettra de réserver l’hôpital, aux patients qui ont plus de symptômes"