Covid_19Sn: 15 juillet-10 août 2021, tous les chiffres de l’hécatombe avant la décrue

Date Tests réalisés Nouveaux cas positifs Taux de positivité Cas grave Nombre de Décès 28 juillet 3310 763 23,05% 58 7 29 juillet 3164 884 27,94% 57 11 30 juillet 4201 175 25,59% 60 15 31 juillet 3788 1045 27,59 76 20 1er août 3543 712 20,10% 76 14 2 août 2556 518 20,27% 55 18 3 août 2723 504 18,51% 63 03

La période du 28 au 3 août 2021 a été difficile pour le Sénégal avec un nombre de décès très élevé créant la psychose chez beaucoup de Sénégalais. Au total, 88 personnes ont perdu la vie en une semaine dont 20 décès enregistrés en une seule journée.Selon les spécialistes qui ont réagi lors des différents points quotidiens du ministère de la Santé, ce nombre important des cas graves s’expliquent par le fait que beaucoup de patients infectés au Sars-Cov2 n’avaient pas pris leur dose de vaccin. Par conséquent, ils avaient des complications comme l a thrombose qui, selon Pr Awa Oumar Touré hématologue , chef du service d’hématologue de l’hôpital le Dantec, se présente comme « la complication la plus grave et qui tue essentiellement ».Durant cette période, les taux de positivité étaient importants. Le pays avait comptabilisé le plus fort taux de positivité cette semaine : 18,51% au moins et 27,59% au plus. Les nouvelles contaminations ont été au total 4601 sur 23 285 tests réalisés.Le Sénégal a atteint la barre des 76 patients en réanimation cette semaine.