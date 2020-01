Crash à Téhéran: l’Iran dément la thèse du missile évoquée par Trudeau

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé ce jeudi que plusieurs sources de renseignement, y compris canadiennes, indiquent que le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a été « abattu par un missile iranien sol-air ». « Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services » qui « indiquent que l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Ce n'était peut-être pas intentionnel », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.





Comme il l'avait fait la veille, le Premier ministre canadien a estimé que ces derniers développements « renforcent la nécessité d'une enquête approfondie dans cette affaire ». Le Premier ministre anglais Boris Johnson a également confirmé dans la soirée que le Boeing a été abattu par un missile. « J'ai mes doutes », a déclaré plus tôt dans la journée Donald Trump, interrogé sur les raisons du crash. « J'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé », a-t-il ajouté lors d'un échange avec les journalistes à la Maison Blanche.



Tir de missiles repéré par les Américains



Une vidéo que s’est procurée le New York Times montre le moment où l’appareil est touché, à l’aube, peu après son décollage de Téhéran, relate notre correspondante à Washington, Anne Corpet. Le bruit d’une explosion est perceptible mais l’avion poursuit sa route, fait demi-tour vers l’aéroport, avant le crash fatal. Selon les chaînes de télévision américaines, plusieurs responsables du renseignement sont convaincus que le Boeing a été abattu par les Iraniens.