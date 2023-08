Crash en Russie : l'aviation civile confirme la présence d'Evguéni Prigojine à bord de l'avion

Evguéni Prigojine était bien à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie. L’aviation civile russe a confirmé, mercredi 23 août, que le patron de la milice Wagner et son bras droit Dmitry Outkine étaient dans l’avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg.



"Selon la compagnie aérienne, les passagers suivants se trouvaient à bord de l'avion Embraer - 135", a indiqué Rossaviatsia en citant le nom d'Evguéni Prigojine mais aussi celui de son bras droit Dmitri Outkine. Selon elle, le vol se déroulait "en vertu d'un permis d'espace aérien dûment délivré".



Une chaîne liée à Wagner sur la messagerie Telegram a annoncé la mort d'Evguéni Prigojine, riche homme d'affaires à la tête de ce puissant groupe paramilitaire œuvrant en Afrique et qui a épaulé l'armée russe en Ukraine, notamment pour prendre la ville de Bakhmout dans l'est du pays.



"Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées", avait indiqué un peu auparavant sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence. Selon lui, cet avion privé Embraer Legacy s'est écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou.



Selon un responsable des services de secours cité par l'agence Ria Novosti, les corps de huit personnes ont jusqu'à présent été retrouvés sur le site du crash. L'agence TASS a elle mentionné sept corps récupérés.



Une enquête a été ouverte pour "violation des règles de sécurité du transport aérien". "Une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux (...) pour établir les causes de l'accident", a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe. Selon Rossaviatsia, l'avion appartenait à la société MNT-Aero, spécialisée dans le transport d'affaires.



Des données de suivi de vols montrent que, peu après la chute de cet appareil Embraer, un deuxième avion privé lié à Evguéni Prigojine a fait demi-tour vers Moscou alors qu'il se dirigeait aussi, semble-t-il, vers Saint-Pétersbourg, où se trouve la résidence principale de Prigojine.



Des vidéos dont l'AFP n'a pas pu confirmer l'authenticité ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel.



23 juin, la rébellion de Wagner

Le 23 juin, Evguéni Prigojine avait été à l'origine d'une rébellion, dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Ses hommes avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou.