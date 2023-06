Crei : Karim Wade perd devant l’Etat du Sénégal à Paris

Karim Wade a perdu sa bataille contre l’Etat du Sénégal. Sa plainte déposée début 2016 à Paris « pour détention arbitraire » suite à sa condamnation par la Cour de répression et de l’enrichissement illicite (Crei) a été rejetée. La décision a été prise en début juin par la Cour de cassation, selon un arrêt.



Karim Wade, 54 ans, fils de l’ex-président Abdoulaye Wade au pouvoir de 2000 à 2012, a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Ancien ministre d’État sous le régime de son père, M. Wade a été gracié en juin 2016 par le président Macky Sall et est depuis exilé au Qatar.



Il avait déposé une plainte début 2016 à Paris « pour détention arbitraire », ses avocats expliquant alors qu’il voulait « faire respecter ses droits dont il est privé par le pouvoir politique sénégalais ».