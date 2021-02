Crimes d’infanticide : une adolescente et sa mère enterrent le bébé dans la maison

Ndiaté Diamé, une adolescente, et sa mère Amy Collé Gaye, ont été jugées mardi pour des crimes d’infanticide, d’homicide volontaire. Le procureur de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar a requis 5 ans de réclusion criminelle contre les prévenues et 2 mois ferme pour, Mamady Baldé, poursuivi pour inhumation sans aucune autorisation administrative.



Engrossée par un petit ami, Ndaté Diamé a accouché dans la nuit du 09 au 10 octobre 2001, alors qu’elle était âgée de 20 ans, à l’époque. Ayant senti des contractions, elle a accouché dans la chambre de sa mère en dehors de toute assistance médicale.



Après l’accouchement, sa mère Amy Collé Gaye a appelé le père du bébé pour lui dire que l’enfant est né et qu’il est vivant. Quelques heures plus tard, elle rappelle Amady Baldé, pour changer de version et lui signifier que le bébé est mort-né. Le lendemain, Amady Baldé les aide à enterrer l’enfant dans la maison.



Les mis en cause ont été arrêtés suite à une dénonciation anonyme. Les policiers ont réussi à trouver l’endroit où le nouveau-né est enterré.



Appelée à la barre, la jeune fille a tenté de se laver à grande eau. Elle a déclaré que le bébé est né sans vie. « J’ai su que le bébé est mort parce qu’il n’a pas bougé ni pleuré. C’est quand les policiers l’ont déterré que j’ai su qu’on l’avait inhumé dans la maison ».



Ndiaté Diamé a été enfoncée par la sage-femme. Cette dernière de révéler aux enquêteurs que la jeune fille voulait qu’elle dise aux gendarmes qui l’ont conduite à l’hôpital pour une consultation, qu’elle était vierge. Chose qu’elle n’a pas faite.



Dans son réquisitoire, le procureur a demandé l’application de la loi. Il a requis 5 ans de réclusion criminelle contre Ndiaté et sa mère et 2 mois ferme contre le père du bébé.



Le délibéré est attendu le 2 mars prochain.