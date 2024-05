Criminalisation de l’homosexualité : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly va introduire une proposition de loi à l’Assemblée nationale

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a annoncé ce samedi, qu’il va déposer une proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité à l'Assemblée nationale avant la fin du mois. Le vice-président du Groupe parlementaire Liberté, démocratie et Changement estime que cette loi est devenue une demande sociale.



Le parlementaire compte sur le nouveau régime et les autres groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. « Je travaille avec And Samm Jikko Yi, Jamra et d’autres députés pour déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour criminaliser l’homosexualité au Sénégal », a-t-il annoncé sur la RFM, soulignant qu’il y a beaucoup de rumeurs depuis l’arrivée de Mélenchon au Sénégal.



De plus, le parlementaire estime qu’il faut définitivement tourner la page et criminaliser définitivement l’homosexualité sous le régime de Sonko – Diomaye.



« Il faut déposer le plus vite possible la proposition de loi à l’Assemblée nationale avant la fin du mois parce que le Sénégal ne tolère pas l’homosexualité. L’article 319 du Code pénal sénégalais parle d’acte contre-nature, mais il faut modifier en criminalisant l’homosexualité au Sénégal. C’est une demande sociale pour les populations » a-t-il détaillé.



Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly de rappeler que la criminalisation de l’homosexualité est une promesse des nouvelles autorités.



« En 2022, ils ont fait le tour du Sénégal et sont allés chez les chefs religieux. De la même manière que Jean-Luc Mélenchon assume être le premier législateur français à porter la proposition de loi à l’assemblée, lui aussi, est le premier législateur sénégalais et chef religieux à porter le combat à l’Assemblée nationale du Sénégal », a martelé le député.