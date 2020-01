Criminalisation de la pédophilie et du viol: Moustapha Diakhaté demande à Macky de "tenir bon"

Dans une publication via sa page Facebook, l'ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté magnifie la loi incriminant la pédophilie et le viol votée à l’unanimité à l'Assemblée nationale vendredi dernier. L'ancien chef ministre conseiller demande à Macky Sall de "tenir bon". Car, selon lui, "la protection de l’enfant et de la femme est l’une des plus importantes charges d’un Président de la République".