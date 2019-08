Cris racistes contre Pogba: l’entraîneur de l’Equipe d’Angleterre demande aux joueurs professionnels de boycotter les Réseaux sociaux

Les commentaires de Neville font suite à l'abus raciste dont Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United, a été victime de racisme en ligne après avoir manqué un penalty lors du nul 1:1 de son équipe face aux Wolves lundi dernier.



"Nous devons prendre des mesures drastiques maintenant en tant que communauté du football. Je l'ai assez vécu avec mes joueurs sur les médias sociaux. C'est le cas en Premier League et en Championship (D2 anglaise), a dit Neville.



Boycotter les réseaux sociaux pour dénoncer le racisme



Après Tammy Abraham (jeune attaquant anglais de Chelsea) la semaine dernière, un autre joueur de Premier League, le Français Paul Pogba, a été victime d'insultes racistes lundi, sur les réseaux sociaux.



La star de Manchester United a fait l'objet d'abus après son penalty raté (67e) lors du match nul face à Wolverhampton.



Les Red Devils ont immédiatement publié un communiqué pour réagir et défendre le milieu de terrain.



Le club se dit "dégoûté" par les abus raciaux perpétrés contre son milieu et les "condamne catégoriquement".



Manchester United rappelle qu'il a "une tolérance zéro pour toute forme de racisme ou de discrimination et un engagement de longue date à faire campagne contre elle par le biais de notre initiative #AllRedAllEqual".



"Nous nous efforcerons d'identifier les quelques personnes impliquées dans ces incidents et de prendre les mesures qui s'imposent. Nous encourageons également les médias sociaux à prendre des mesures dans ces cas", a -t-il indiqué.



Bbc