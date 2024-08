Crise à AFRICOME : Sunu Lamb et Stades suspendus de parution

Les quotidiens sportifs Sunu Lamb et Stades édités par le groupe AFRICOME sont suspendus de parution depuis le samedi 03 août 2024. Le directeur de publication des quotidiens Stades et Sunu Lamb, par ailleurs, administrateur général d'africaine communication édition (AFRICOME), Mamadou Ibra KANE donne les raisons de cette décision. Autrement, monsieur Kane parle d'exercices déficitaires et de dettes colossales. "Depuis deux ans, AFRICOME connaît des exercices déficitaires, des dettes colossales vis-à-vis de ses fournisseurs (particulièrement étrangers pour son approvisionnement en intrants), des retards de paiement des salaires, l’arrêt du paiement des cotisations sociales et des frais pour la couverture maladie...", a informé le patron d'AFRICOME.

Au regard de la crise actuelle qui secoue les entreprises sénégalaises de presse, Mamadou Ibra Kane a fait dans la prescience. Selon ses dires, "cette crise économique et sociale n’est pas propre à AFRICOME et les entreprises sénégalaises du secteur des médias risquent de tomber comme des mouches".



Dans la note qui nous est parvenue, monsieur Kane est revenu sur les années de gloire de ces deux quotidiens sportifs, l'un spécialisé dans la lutte sénégalaise et l'autre dans le football. A l'heure, informe toujours Mamadou Kane, "avec la fermeture de Stades et Sunu Lamb, ce sont malheureusement 20 journalistes et techniciens des médias qui ont perdu leurs emplois depuis le 31 juillet 2024. Dans les prochains jours, une seconde vague de licenciements va concerner le personnel technique et administratif".



"Avec la suspension de Stades et Sunu Lamb, AFRICOME attend un environnement plus propice pour le développement des médias au Sénégal, pour continuer à assurer sa mission de service public dans le domaine du sport", a souhaité le président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse (Cdeps).