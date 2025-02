Crise à Excellec SA : Des délégués dénoncent les licenciements massifs des travailleurs

Lors d’une rencontre avec les membres du FRAPP, les délégués du personnel de la société Excellec SA par la voix de son porte-parole, Moustapha Ba, ont dénoncé les licenciements massifs opérés au sein sein de l’entreprise invitant le gouvernement à intervenir pour faire la lumière sur ces licenciements qu’ils ont jugé abusifs.



Face à ce qu’il qualifie de dérives, Moustapha Ba, président du collectif des travailleurs licenciés, appelle à :

"Une enquête et un audit approfondis sur la gestion de l’entreprise.



L’intervention des autorités dont le président de la République, son Premier ministre et le ministre du Travail sont interpellés pour faire la lumière sur ces licenciements abusifs".



Présent à la rencontre Aliou Gérard Keita, membre de Frapp, a soutenu qu’il ne peut pas ne peut pas concevoir que l’Etat du Sénégal mette de l’argent pour ces entreprises et que celles-ci continuent de licencier les employés.