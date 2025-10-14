Crise à Madagascar: le président Rajoelina s'adresse à la nation et appelle à «respecter la Constitution»

Le président malgache Andry Rajoelina a pris la parole, lundi 13 octobre dans la soirée, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le chef d'État, très contesté par sa population et une partie de l'armée, estime qu'il n'y a qu'« une seule issue pour résoudre » cette crise profonde à Madagascar, à savoir « respecter la Constitution ». Andry Rajoelina n'a donné aucune information quant à l'endroit où il se trouve.



C'est avec trois heures de retard sur l'horaire prévu qu'Andry Rajoelina a finalement pris la parole en direct, lundi 13 octobre dans la soirée. Son message a été adressé à ses compatriotes via notamment la page Facebook de la présidence. Contrairement aux annonces, le message du président n'a pas été diffusé sur la chaîne de télévision nationale, observe notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud.



Le président de Madagascar n'a pas annoncé sa démission. « Il n'y a qu'une seule issue pour résoudre ces problèmes : c'est de respecter la Constitution en vigueur dans le pays », a affirmé le président malgache en préambule de son allocution de lundi soir, rejetant de fait les appels à la démission venant du mouvement de contestation de la Gen Z. « Si on ne fait pas ça, la pauvreté va empirer », explique-t-il.