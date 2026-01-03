Crise à l'Université Alioune Diop de Bambey : Le SAES en grève pour réclamer les salaires de décembre

A l’Université Alioune Diop (UADB), depuis ce vendredi 2 janvier 2026, les activités pédagogiques et administratives sont paralysées. En cause, un retard de paiement des salaires du mois de décembre 2025 qui a poussé la Coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) à décréter "un mot d'ordre de grève illimitée".



Alors que l'heure devrait être à la reprise des cours après les vacances de fin d'année, c'est le silence qui règne dans les amphithéâtres de Bambey. La Coordination SAES-UADB exprime une « profonde amertume » pour l'absence de salaire du mois écoulé.



​Le syndicat ne mâche pas ses mots et qualifie la gestion actuelle de « situation absurde». Le message est clair : ​«La Coordination appelle l’ensemble de ses militants et camarades à respecter strictement le mot d’ordre de grève, qui restera en vigueur jusqu’au versement effectif des salaires dus », martèle le communiqué.