Crise à l'Université Alioune Diop de Bambey : Le SAES en grève pour réclamer les salaires de décembre

A l’Université Alioune Diop (UADB), depuis ce vendredi 2 janvier 2026, les activités pédagogiques et administratives sont paralysées. En cause, un retard de paiement des salaires du mois de décembre 2025 qui a poussé la Coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) à décréter "un mot d'ordre de grève illimitée".
Alors que l'heure devrait être à la reprise des cours après les vacances de fin d'année, c'est le silence qui règne dans les amphithéâtres de Bambey. La Coordination SAES-UADB exprime une « profonde amertume » pour l'absence de salaire du mois écoulé.
Le syndicat ne mâche pas ses mots et qualifie la gestion actuelle de « situation absurde». Le message est clair : «La Coordination appelle l’ensemble de ses militants et camarades à respecter strictement le mot d’ordre de grève, qui restera en vigueur jusqu’au versement effectif des salaires dus », martèle le communiqué.
Alors que l'heure devrait être à la reprise des cours après les vacances de fin d'année, c'est le silence qui règne dans les amphithéâtres de Bambey. La Coordination SAES-UADB exprime une « profonde amertume » pour l'absence de salaire du mois écoulé.
Le syndicat ne mâche pas ses mots et qualifie la gestion actuelle de « situation absurde». Le message est clair : «La Coordination appelle l’ensemble de ses militants et camarades à respecter strictement le mot d’ordre de grève, qui restera en vigueur jusqu’au versement effectif des salaires dus », martèle le communiqué.
Autres articles
-
Campus de Thiès : le SAES décrète «une grève illimité, avec effet immédiat, jusqu’au payement des salaires»
-
Crise à l’Université Assane Seck de Ziguinchor : le SAES décrète 48 heures de grève
-
Université Amadou Mahtar Mbow : le SAES «décrète une grève illimitée, avec effet immédiat»
-
Pikine-Guédiawaye : le parquet requiert un an de prison contre Cheikh Ndiaye, pour apologie de crime
-
Contrôle frontalier à Moussala : 124 étrangers refoulés pour défaut de documents de voyage