Crise anglophone : l'armée camerounaise libère la ville de Lebialem

Au cours d’une opération dénommée « Coup de grâce », l’armée camerounaise a quelque peu libéré la ville de Lebialem (sud-ouest) des griffes des sécessionnistes le 22 juillet dernier.

L’opération a été plus qu’éprouvante pour les sécessionnistes. En effet, le leader du groupe "Red Dragons" et une centaine de membres ont été neutralisés, des camps de base brulés, des armes et munitions saisies, et surtout de multiples uniformes de l’armée camerounaise utilisés à des fins malsaines ont été récupérés.



La population, épuisée par cette crise, salue la bravoure et le travail remarquable des forces de défense. De plus, elle collabore désormais avec ces derniers qui les libèrent peu à peu des kidnappings contre rançon, pillages, et meurtres répétitifs. Des comités de vigilance et d’auto-défense sont déjà en train d’etre constitués.

Le ministre de la défense Beti Assomo quant à lui, multiplie ses descentes sur le terrain, établie des stratégies et galvanise ses troupes.