Les évêques camerounais lancent un cri de détresse concernant la situation dans les zones anglophones. Ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en crise depuis un an et demi et où les violences s'intensifient. La Conférence épiscopale du Cameroun redoute même une guerre civile, et pour l'éviter, elle estime qu'une médiation est indispensable.