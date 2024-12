Crise au Mozambique: l'Afrique du Sud nomme un envoyé spécial

Et ce alors que l’opposition, qui continue de rejeter les résultats de l’élection présidentielle, a indiqué une reprise des manifestations cette semaine. Au moins 134 personnes sont décédées en quelques jours.

Manifestations violentes, émeutes urbaines, vandalismes, pillages et plusieurs milliers de Mozambicains qui ont fui le pays. L’Afrique du Sud s’inquiète d’un possible débordement du chaos dans la région. L’évasion de plus d’un millier de détenus d’une prison de haute sécurité dans la capitale mozambicaine la semaine dernière a contribué au climat d’insécurité qui règne dans le pays.Selon les autorités, plus de 10 000 Mozambicains auraient fui le pays ces derniers jours pour se réfugier au Malawi. L’Afrique du Sud a annoncé avoir intensifié ses opérations conjointes avec son voisin, le long de la frontière entre les deux pays pour prévenir les crimes qui pourraient survenir à la suite des troubles.Le président sud africain Cyril Ramaphosa a également nommé son conseiller à la sécurité - Sydney Mufamadi – envoyé spécial au Mozambique pour dialoguer avec les parties prenantes et tenter de rétablir le calme.Le président élu Daniel Chapo doit lui prendre ses fonctions dans une quinzaine de jours.