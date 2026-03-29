Crise au Parti Socialiste : Alioune Ndoye charge la direction d'Aminata Mbengue Ndiaye

Le maire de Dakar-Plateau et directeur de l’école du Parti socialiste (PS), Alioune Ndoye, a dénoncé l’attitude de la direction de sa formation politique lors de son passage dans l’émission En Vérité ce dimanche 29 mars 2026.





Le responsable socialiste a fustigé la gestion de la secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, face à l’initiative « Doundeul PS », regrettant un manque de dialogue interne et des méthodes de communication qu’il juge inappropriées au sein de la "maison verte".





Alioune Ndoye a déploré la propension de certains cadres du parti à minimiser la portée de cette démarche de relance, soulignant que « ce qui est plus mauvais, c’est de minimiser des personnes ».





Le maire de Plateau a particulièrement critiqué le recours à des intermédiaires virulents pour répondre aux critiques internes, affirmant que « Ce n’est pas en nous envoyant des porteurs de textes qui nous insultent que l’on règle les problèmes ».





Tout en rappelant son engagement historique et le soutien qu'il a personnellement apporté à l'actuelle secrétaire générale par le passé, Alioune Ndoye précise que sa démarche ne vise pas des intérêts de pouvoir personnels.





Il pointe plutôt un fonctionnement du parti devenu perfectible, estimant que la gestion actuelle freine le débat contradictoire. Pour le directeur de l'école du parti, une approche plus inclusive est désormais impérative pour permettre au Parti socialiste de retrouver sa dynamique et de se repositionner sur l'échiquier politique national.

