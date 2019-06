Crise au Soudan: les États-Unis nomment Donald Booth émissaire spécial

« L’émissaire spécial est déjà au travail, il accompagne le sous-secrétaire d’État chargé des Affaires africaines au Soudan », a déclaré la porte-parole du département d’État en annonçant la nomination de Donald Booth.



Ambassadeur à la retraite, il a déjà occupé ce poste d’envoyé spécial pour le Soudan d’août 2013 à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier 2017. Sa mission est de tenter de trouver une solution politique et pacifique à la crise, précise le communiqué du département d’État.



Après la répression sanglante de la manifestation à Khartoum début juin, l’administration américaine avait lancé un appel à la fin des violences et à la reprise du dialogue, mais à Washington, l’opposition démocrate dénonçait une approche trop timide, et pointait l’absence d’ambassadeur à Khartoum.



Ce poste est toujours vacant, mais la nomination d’un émissaire spécial montre la volonté américaine de finalement intervenir pour trouver une solution à la crise. À peine nommé, Donald Booth est parti à Khartoum et Addis-Abeba.