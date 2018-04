Crise au Togo: la chambre de commerce alerte sur les impacts économiques

Quels impacts de la crise socio-politique sur le secteur privé ? La chambre de commerce et d'industrie vient de publier une enquête portant sur 912 entreprises interrogées. Un sondage réalisé fin 2017 dont les résultats principaux sont les suivants : plus de 70% des entreprises déclarent enregistrer une baisse de leur chiffre d'affaire, entre 25 et 50% au second semestre 2017. Pour plus de 80% des patrons, ce recul des affaires est directement lié au climat politique.