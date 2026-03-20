Crise de la CAF : Le FDR dénonce une décision « inique » et exige la libération des supporters à Rabat

La Conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a vigoureusement fustigé, ce vendredi, la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de la CAN 2025. Qualifiant ce verdict d’« inique » et d’« inacceptable », l'organisation politique soutient que le jury n'était pas légalement constitué, faute de convocation régulière de l'ensemble de ses membres.



Le FDR a exprimé sa solidarité totale envers les Lions, la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le peuple sénégalais dans cette épreuve. Soutenant l'offensive diplomatique et juridique du Gouvernement, le Front martèle que la coupe doit rester la propriété de ceux qui l'ont « conquise sur le terrain ». Les leaders de l'organisation ont également condamné l'attitude des dirigeants de la CAF, accusés de « ternir aussi gravement et l'Afrique et son football ».



Sur le plan diplomatique, le communiqué prend une tournure plus pressante en exigeant la libération immédiate des supporters sénégalais considérés comme « pris en otage » à Rabat depuis la finale. Le FDR appelle les autorités marocaines à mettre un terme à ce qu'il qualifie de « théâtre comique », estimant que cette situation porte préjudice aux relations séculaires de fraternité entre les deux peuples.

