Crise financière de la presse sénégalaise : le directeur de la Communication annonce une enveloppe d'urgence de 300 millions FCFA

À l’occasion de l’Assemblée générale de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), le Directeur de la Communication, Habibou Dia, a fait une annonce, témoignant, de la volonté des autorités de renforcer le secteur des médias. « L’autre confidence que je vous fais ici », a-t-il déclaré devant un auditoire attentif, « c’est qu’avec la nouvelle directrice de l’Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME), nous avons, depuis quelques semaines, engagé des réflexions pour venir en aide, en urgence, aux entreprises en difficulté. »



Ces concertations, initiées dans un contexte économique tendu, ont débouché sur la création d’un fonds d’urgence de 300 millions de francs CFA. Une douzaine d’entreprises de presse devraient en bénéficier, selon M. Dia. Le lancement officiel de ce dispositif est attendu « dès la semaine prochaine ou celle d’après ».



Au-delà de l’aide financière, l’initiative vise également à renforcer les capacités de gestion des bénéficiaires. « Il s’agit d’aider et d’accompagner véritablement les patrons de presse sur les éléments de gouvernance financière », a insisté le responsable de la communication, évoquant un « diagnostic » préalable réalisé pour assurer la fiabilité et l’efficacité de l’intervention publique.