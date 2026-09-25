Crise ouverte à KIIRAAY Kaolack : banni du groupe WhatsApp, le maire de Ndiédieng dénonce une « usurpation »

Un nouvel épisode a secoué les instances du mouvement KIIRAAY dans le département de Kaolack. Le coordonnateur départemental, Aly Tounkara, a retiré le Dr Abdoul Aziz Mbodji, maire de Ndiédieng et président du conseil d’administration de l’AIBD, du groupe WhatsApp du Conseil des leaders départementaux de KIIRAAY ce jeudi 24 septembre 2026.



La mesure est intervenue dans un contexte de structuration et d'implantation politique du mouvement au niveau local. Interrogé par PressAfrik, le Dr Abdoul Aziz Mbodji a confirmé l'information tout en apportant ses clarifications : « J’ai été ajouté, avec mon autorisation, au groupe « Conseil des leaders de KIIRAAY Kaolack » le dimanche 20 septembre 2026. J’y ai rappelé la nécessité de respecter la feuille de route du Président du Parti et précisé qu’à Kaolack, aucune coordination départementale n’a été officiellement installée. Ces rappels font partie des motifs de ma suppression du groupe par une personne se présentant comme « coordonnateur départemental de Kaolack »».



Le maire de Ndiédieng et membre fondateur de KIIRAAY Les Patriotes Républicains a qualifié cet acte de simple « non-événement », dénonçant des pratiques d’usurpation de titre ainsi que des tentatives de manipulation au sein de l'organisation locale. Le responsable politique a rappelé que les instances du parti doivent s’installer dans le respect des textes et des procédures, avant de réaffirmer sa volonté d’œuvrer pour la discipline, l’unité et la consolidation du mouvement autour de la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.