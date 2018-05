Crise sanitaire : «And Guesseum» décrète 6 jours de grève

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal (ASAS)/And Guesseum va intensifier son mouvement d’humeur. Mballo Dia Thiam et Cie ont déposé lundi un nouveau préavis de grève couvrant cinq mois (1 juillet au 31 décembre 2018). Ils ont décrété une grève de 144 heures sur toute l’étendue du territoire, soit six (6) jours de crise.



Face à la presse, Mballo Dia Thiam et ses camarades se disent très déterminés à poursuivre leur mouvement d’humeur. Ils accusent l’Etat d’être de cette situation de crise.



«On n’est pas responsable de cette crise qui perturbe », a soutenu le leader syndical. Et de poursuivre : « ce que nous demandons, c’est normal en tant que syndicalistes. Nous avons la prérogative et la responsabilité de défendre nos mandats et nous ne tremblerons pas pour cela, nous voulons que ça soit clair».



Le (ASAS)/And Guesseum a brandi 31 points de revendication parmi lesquels, l’ouverture des négociations sur le régime indemnitaire, l’effectivité de la loi sur la Fonction publique locale, la tenue des élections de représentativité des syndicats de la santé…