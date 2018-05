Crise scolaire: l’Inter-cadre suspend à son tour le mot d'ordre de grève

Fin de la récréation ! Les élèves vont enfin reprendre le chemin de l’école après plus de 4 mois de grève. En effet, après les syndicalistes les plus représentatifs (G6), c’est autour de l’inter-cadre des syndicats d’enseignants de suspendre son mot d’ordre de grève. Toutefois, il précise qu’il n’est aucunement lié à l’accord conclu vendredi dernier entre l’Etat et le G6.



«Nous avons pris acte du fait que dans un premier temps, le SELS et le SNELAS/FC ont levé le mot d’ordre. Ensuite, les quatre (4) autres syndicats du G6 consécutivement à leur rencontre de « négociation » avec Madame la Première dame, ont suspendu. Nous, nous avons pris la peine d’aller vers la base et de leur demander l’orientation à prendre», déclare le secrétaire général .



Et, Gounia Niang de poursuivre, «c’est la base qui nous a signifié que compte tenu du fait qu’il n’y a pas une seule entité qui peut paralyser le système s’il veut continuer la lutte, l’idéal est que d’arrêter la lutte».



Il souligne néanmoins que les accords signés entre le gouvernement et le G6 ne les lient pas. «Nous prenons acte à ce que le gouvernement a eu à prendre comme engagements avec les syndicalistes cités ci-dessus, mais nous ne nous sentons pas liés parce que nous ne sommes pas signataires», précise-t-il.