Crise scolaire : toujours pas d’accord entre le gouvernement et les syndicats

La rencontre entre le gouvernement et les syndicalistes d’enseignants majoritaires (G7) s’est soldée par un échec. Comme lors de la première rencontre, ils n’ont pas réussi à trouver un point d’accord. Les syndicalistes trouvent insuffisants le montant de 69 milliards Fcfa proposé par le gouvernement.



« Depuis 2018, c’est aujourd’hui, que pour la première fois, nous recevons une proposition du gouvernement sur la question relative aux deux aspects qui ont fait l’objet d’achoppement, c'est-à-dire, le système de rémunération et la question du corps des Administrateurs. Quand on annonce un montant aussi mirobolant soit-il, il faut l’arrimer à l’offre, à la réalité du pays. 69 milliards, c’est une chose, mais l’autre chose est de le confronter à la population concernée, de confronter cette offre à ce qui est demandée. Ce qui est demandé depuis 2018, par rapport au fait que l’Etat accepte qu’il y a effectivement des incorrections, des iniquités qu’il faut réparer dans ce système de rémunération. Nous avons concédé que les 69 milliards étaient largement insignifiants. Par rapport à ça, il fallait aller dans le sens de l’améliorer objectivement », a fait savoir Amadou Diédhiou secrétaire général du Sels, porte-parole des syndicalistes.



Ils maintiennent leur mot d’ordre de grève et mettent en place un nouveau plan d’action. « Nous n’avons pas eu le minimum que nous avons voulu entendre du gouvernement et naturellement, nous avons donc mis en place un plan d’action qui va courir à partir de lundi. Il s’agira fondamentalement d’une présence passive le lundi avec port de brassards rouges, d’un débrayage le mardi, grève totale mercredi et jeudi prochain », a annoncé Amadou Diedhiou.



Une autre rencontre est prévue samedi prochain entre le gouvernement et le G7.