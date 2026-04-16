Préparation CAN féminine 2026 : malgré un triplé de Korka Fall, Sénégal et le Burkina Faso se neutralisent

Après sa victoire lors du premier match amical de la semaine, l’équipe nationale féminine du Sénégal de football a concédé un match nul spectaculaire face au Burkina Faso (3-3), ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor.



La capitaine Korka Fall a inscrit un triplé, concluant cette série de rencontres de préparation disputées en avril.



Cette double confrontation s’inscrit dans le cadre des préparatifs des « Lionnes » en vue de leur cinquième participation à la Coupe d’Afrique des nations, la troisième consécutive. Logées dans le groupe A, elles affronteront le Maroc, l’Algérie et le Kenya.



Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le report de la CAN féminine 2026. Initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril, la compétition se déroulera finalement du 25 juillet au 16 août 2026.