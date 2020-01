Crise sur le second quai de pêche de Mbour: le Pds pointe du doigt le manque de concertation du régime de Macky Sall

"S'il y problème, c'est parce que le gouvernement ne se concerte pas avec les populations"



Après la pluie, le beau temps! Le projet d’un second quai de pêche avait soulevé l’ire des pêcheurs de Mbour qui s’étaient constitués en un collectif sous la houlette de Badou Ndoye, un de leurs patriarches et responsables, pour avoir été le premier à avoir exercé les fonctions de président du G.I.E interprofessionnel «And Ligeey Tefess» assurant la gestion du quai de pêche. Ces divergences avaient conduit, on se le rappelle à une escalade le 23 décembre dernier, se traduisant par des scènes de violence opposant des manifestants déchaînés à la Police, violences qui avaient débouché sur le placement sous mandat de dépôt de quatorze(14) individus.Le délibéré de cette affaire rendu mardi dernier a permis aux personnes interpellées de recouvrer la liberté après avoir passé trois semaines en détention. Bien avant cela, le collectif des pêcheurs, sous la pression de plusieurs hautes autorités, s’était résolu le 26 décembre, à exprimer son accord pour le projet avec quelques conditionnalités exigées toutefois.Depuis lors, le Parti démocratique sénégalais (Pds) qui suivait de près cette affaire, comptait envoyer une délégation à Mbour, histoire de jouer sa partition d’une formation politique «proche des populations» comme l’a indiqué le chef de la délégation reçue dimanche dernier au domicile du président du collectif des pêcheurs, Badou Ndoye. «Nous avions depuis la survenue de ces regrettables événements du 23 décembre dernier, décidé de venir ici , mais le moment n’était pas propice. C’est aujourd’hui, (dimanche 19 janvier) que tout est rentré dans l’ordre, que nous sommes venus nous enquérir de la situation et apporter notre soutien à la population mbouroise. Le PDS est un parti de solutions, nous voulons apporter des solutions pour le Sénégal, c’est la raison pour laquelle, soucieux des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, le Président Wade a dépêché cette délégation», a laissé entendre Tafsir Thioye, porte-parole national du Pds, fils de Mbour. après avoir regretté la survenue de ces événements, Tafsir Thioye a tenu à saluer l’attitude de la Police dans la gestion de cette tension.«Nous saluons la responsabilité de la Police parce que si elle avait agi d’une certaine manière, cela pourrait créer une situation de mort d’homme qui serait encore beaucoup plus regrettable». Mais pour l’ancien député libéral, ce qu’il y a à déplorer surtout, c’est l’absence de concertation qui sous-tend la démarche du régime actuel dans plusieurs projets sociaux. « Nous exhortons le Gouvernement à avoir une démarche de concertation dans les différents projets. C’est nous au pouvoir, qui avions initié les quais de pêche. Nous avons construit plusieurs quais de pêche sans aucun problème. Pourquoi aujourd’hui ces projets causent des problèmes ? C’est parce qu’il n’ y a pas eu de concertation. Nous exhortons le Gouvernement à se concerter davantage avec la population. C’est ça leur problème parce qu’ils n’ont pas de vision, ils font du pilotage à vue», a dit Tafsir Thioye.Cette forte délégation nationale du Pds comprenait une belle brochette de responsables de haut rang au nombre desquels le député Woré sarr. La responsable nationale des femmes du Pds a réaffirmé que karim Wade sera bien de retour au bercail et va briguer les suffrages des Sénégalais à la Présidentielle de 2024. Il faut noter que la délégation du Pds mettant à profit ce déplacement à Mbour, est allée sur les lieux de l’incendie qui a embrasé vendredi dernier deux stations d’essence pour pirogue au marché central de Mbour, qui a occasionné le décès d’une personne (le vigile surpris par les flammes dans sa chambre) , ayant rendu l’âme au cours de son transfert par les Sapeurs -Pompiers à l’hôpital de Grand Mbour, ainsi que deux autres blessés graves dont un évacué à l’Hôpital Régional de Thiés.