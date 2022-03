Crise ukrainienne: chute de l’Euro, dépréciation du CFA et probable augmentation des prix (analyse de Cheikh Fatma Diop)

La guerre entre la Russie et l’Ukraine prend, au fil des jours, des proportions très inquiétantes. Alors que le bilan humain s’assombrit avec des milliers de morts et plus d’un million de déplacés, la situation économique, elle, surfe avec le chaos. L’Euro a pour la première fois depuis près de deux ans, chuté en dessous de 1,10 dollar, selon l’analyste financier Cheikh Fatma Diop.



« L'euro passe sous 1,10 dollar pour la 1ère fois depuis Mai 2020 et entraîne une dépréciation du franc CFA, qui cède du terrain face au dollar US », explique-t-il sur sa page Facebook.



Il ajoute et alerte sur une probable augmentation des prix des produits importés des pays travaillant avec le Dollar. « La parité Euro - F CFA est trompeuse parce que l'euro en lui-même fluctue par rapport aux autres devises. Du fait de la dépréciation de l'euro, tous les produits à destination des pays utilisant le Franc CFA et provenant de zones travaillant avec le dollar américain verront leurs prix grimper », dit-il.