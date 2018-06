Crise universitaire : Youssou Ndour parle

L’artiste, homme politique ministre conseiller du président de la République s’est prononcé sur la crise qui secoue les universités sénégalaises. Invité par la télévision France 24 en marge des journées européennes de développement, Youssou Ndour est revenu sur l’affaire Pétro-Tim , entre autres sujets.«Il y a eu un incident malheureux et il y a eu mort d’homme (l’étudiant de l’Ugb Mouhamed Fallou Sène) et je pense que l’enquête se poursuit. Je crois qu’il y a eu des mesures qui ont été prises et j’espère que ces mesures qui ont été prises pour que les bourses soient payées à temps et l’augmentation de la bourse vont être respectées par l’Exécutif. Il y a des grandes décisions et l’exécution pose des problèmes et c’est là où le bât blesse», déclare le ministre conseiller du Président Macky Sall.Youssou Ndour de revenir sur l’affaire Pétro-Tim : «c’est vrai que les gens posent des questions sur les contrats et autres, il faut débattre, il faut répondre, je ne crois pas qu’il y a des choses qu’on cache». «Nous sommes à la veille d’une élection, effectivement les questions sont beaucoup plus nombreuses», conclut-il en lançant un petit sourire.