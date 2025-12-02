Crise universitaire : le FDR dénonce la répression et appelle à des négociations urgentes

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a réagi à la montée des tensions dans les universités, où des affrontements ont opposé étudiants et forces de l’ordre ces derniers jours.



Dans une déclaration, le FDR rappelle que les étudiants sont, en effet, en grève et manifestent en vue d'obtenir le paiement des importants arriérés de bourses dûs à certains d'entre eux, notamment ceux inscrits en Master.



Le Front de l’opposition juge les revendications des étudiants légitimes et précise que le gouvernement PASTEF semble incapable d'apporter une « réponse à la hauteur de la situation ». D’après l’opposition, la situation risque de dégénérer si une « solution idoine n'est pas rapidement trouvée ».



Le FDR considère le blocage actuel des universités comme une des conséquences directes de la « catastrophe financière provoquée par la fable irresponsable de la "dette cachée" ». Le Front estime que le Premier ministre devra répondre de cette « forfaiture inqualifiable » pouvant avoir des conséquences encore plus dommageables que celles en cours à l’Université en ce moment.



Tout en apportant son soutien « sans condition » aux revendications des étudiants, le FDR appelle les étudiants et leurs organisations à éviter la « violence et à choisir des formes de lutte plus appropriées en vue d'obtenir le soutien massif de la population à leurs justes revendications ».



Le FDR exige du gouvernement de sortir de « l'impasse de la répression policière et des annonces manipulatrices », qu’il accuse d’aggraver la crise.





Enfin, le FDR engage le gouvernement à ouvrir immédiatement des négociations sérieuses avec les étudiants et leurs organisations en vue trouver les solutions propices à l'apaisement de l'espace universitaire.



