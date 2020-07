Crises politiques au sein des partis: Les limites des commissions de disciplines – le mandat de député hyper protégé

L’épisode Moustapha Cissé Lo au sein de l’Alliance pour la République (APR) serait un bon cas d’école. Elle dénote ainsi d’une crise interne profonde au sein du parti au pouvoir qui couve depuis des années. Cette guéguerre et querelles intestines sont d’ailleurs à l’origine de l'exclusion de Moustapha Diakhaté il y a quelques mois. En dehors de ces deux Moustapha, d’autres voix discordantes dénoncent la méthode de gestion et le clientélisme au sein du parti.



En revanche, à l’analyse de cette situation, des politologues estiment que c’est simplement bis répétita. L’histoire politique du Sénégal a toujours été très houleux. Selon eux, beaucoup de hauts responsables ont été exclus comme c’est le cas aujourd'hui avec Moustapha Cisse Lo. Tout récemment, on peut citer Oumar Sarr et sa bande au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds), de Khalifa Ababacar Sall et compagnie au Parti socialiste (Ps).



«Une commission de discipline n’a pas vocation de prononcer une exclusion»



L’ancien porte-parole du PDS et expert en droit parlementaire, Babacar Gaye donne des éclairages sur le processus d’exclusion d’un responsable. Joint par PressAfrik, il a tenu à faire comprendre que «tous les partis légalement constitués et qui fonctionnent de manière démocratique, sont régis par des statuts et un règlement intérieur. Les sanctions à l'encontre des membres des partis politiques, dont l'exclusion, doivent respecter un certain nombre de règles préétablies et suivant des principes immuables dont le droit à la défense ».



Et d’éclairer : « Pour respecter ce principe, tous les partis ont mis en place un organe statutaire appelé généralement Commission de discipline. Il est aussi prévu dans le règlement intérieur, des instances et une procédure pour prononcer une sanction disciplinaire contre un membre d'un parti politique. Par exemple, au Pds seul le Secrétariat national et le Bureau politique peuvent exclure un militant.



Cependant, le Secrétaire général national peut prononcer une exclusion d'un militant pour faute grave, à condition d'en informer sans délai le Bureau politique. Mais comme son nom l'indique, une commission de discipline n'a pas vocation à prononcer une exclusion. Elle prépare la prise de décision ».



« Les chefs de parti pensent avoir un droit de vie ou de mort sur les militants »



Selon l’ancien président de Groupe parlementaire, l’exclusion de Moustapha Cissé Lô de son parti n’est pas une première dans l’histoire politique du Sénégal. Des cas similaires ont été notés dans les partis comme le Pds et le Ps. « Au Pds, c'est une pratique très courante. Beaucoup de hauts responsables ont été exclus. Le dernier en date est l’exclusion d’Oumar Sarr », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre, «au Ps aussi Khalifa Ababacar Sall et compagnie ont été exclus de la même manière ».



À en croire M. Gaye, au Sénégal les chefs de parti pensent qu’ils ont droit de vie et de mort sur les militants qui pourtant ont les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de la loi.



Dès lors, il a invité le «ministère de l'Intérieur», à être «plus vigilant pour le respect des dispositions statutaires et réglementaires qui régissent la vie associative. En dernier ressort le juge peut aussi statuer sur ces manquements notamment avec la réglementation concernant les associations». Mais, a-t-il contrebalancé, «la plupart du temps, c'est le membre en disgrâce ou en conflit avec la direction de son parti qui préfère tirer un trait sur le différend et se frayer une autre voie ».



Sur la question de savoir si l’école du parti peut-elle être une solution contre l'indiscipline et le manque de cohésion au sein des formations politiques, Babacar répond par l’affirmative. Selon lui, «avec la formation militante qui fait défaut dans les organisations politiques, cela aurait été un excellent palliatif contre l'indiscipline ». Malheureusement, a déploré l’ancien porte-parole du Pds, « à part le Pds qui avait un institut de formation jeté aux oubliettes depuis Alassane Cissokho, seuls les partis de gauche peu populaires avaient une école du parti. La conquête effrénée et hâtive du pouvoir ainsi que le clientélisme politique sont de grands freins à asseoir une discipline militante et le culte du mérite dans nos différents partis ».





Les cas légaux où le député perd son mandat parlementaire