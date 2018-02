Cristiano Ronaldo : «Je sens que je peux jouer au meilleur niveau encore quelques années »

Cristiano est le joueur mis en avant par le numéro du mois de février de l'édition italienne de la revue 'GW'. Le 'crack' portugais a accordé une interview et s'est exprimé sur sa situation sportive et familiale.

'CR7' a fêté ses 33 ans lundi dernier et a clarifié qu'il compte jouer encore un moment : «Je sens que je peux jouer au meilleur niveau encore quelques années ».

Et la star portugaise est persuadée de ce qu'elle avance. Pour le moment, Cristiano vit une très bonne période sur le plan familial comme sur le plan sportif.

«Ma vie personnelle est fantastique, j'ai une famille qui s'agrandit, et je me considère heureux de la vie que je mène. Concernant ma vie professionnelle, j'ai passé deux années fabuleuses durant lesquelles j'ai gagné avec mon club et le Portugal », a-t-il déclaré.

Aussi, 'CR7' s'est exprimé sur sa nécessité de toujours sortir vainqueur : «J'ai de l'ambition, beaucoup d'ambition. Je pense que tout le monde devrait poursuivre et atteindre ses rêves. J'ai atteint le mien et je veux continuer de le faire. Pour m'améliorer et obtenir encore plus ».

Enfin, Cristiano n'a pas hésité à partager son bonheur d'être papa : «C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et j'en suis énormément heureux. Je profite de chaque moment avec mes enfants », a-t-il conclu.

Source : Besoccer