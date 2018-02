Cristiano Ronaldo Vs Lionel Messi : de nouveaux records tombent

L’un a sonné la révolte du Real Madrid chez lui, l’autre à permis au FC Barcelone de revenir dans la partie à Stamford Bridge. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi accélèrent à leur tour et ont profité du week-end pour continuer leur chasse aux records.



Auteur d’un doublé face à Alavés au Bernabéu, Cristiano Ronaldo a atteint les 300 buts en Liga avec le Real Madrid. CR7, qui avait ouvert son compteur but lors de ses débuts officiels face au Deportivo La Corogne en 2009 aura ainsi mis neuf saisons et 285 matches pour parvenir à cette marque et présente ainsi une moyenne de plus d’un but par match, ce qu’aucun autre membre du top 10 historique de la Liga n’est parvenu à faire.



Le Portugais, qui reste plus que jamais le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat espagnol, derrière Lionel Messi, aura ainsi mis 41 matches de moins que l’Argentin pour parvenir à ce cap.



Top 10 des buteurs en Liga



Messi 371 buts en 407 matches (0,91 but/match)

Cristiano Ronaldo 300 buts en 285 matches (1,05)

Zarra 251 buts en 277 matches (0,91)

Hugo Sánchez 234 buts en 347 matches (0,67)

Raúl 228 buts en 550 matches (0,41)

Di Stéfano 227 buts en 329 matches (0,69)

César 222 buts en 353 matches (0,63)

Quini 219 buts en 448 match (0,49)

Pahiño 210 buts en 278 matches (0,76)

Mundo 195 buts en 229 matches (0,85)

Messi reste roi d’Espagne

Comme en écho à ce nouveau record décroché par le Portugais du Real, l’Argentin du Barça a donc répliqué au Camp Nou face à Gérone.



Les 100 buts européens de Messi

Deux buts, une passe décisive et la Pulga décroche deux nouveaux records. Le premier est celui du plus grand nombre de victimes en Liga (36), seuls Xerez, Cádiz, Real Murcia et Gramanet ayant échappé aux buts de l’Argentin. Ce record lui permet désormais d’effacer Raúl González et Aritz Aduriz (35 victimes), Cristiano Ronaldo pointant à seulement 31 victimes. Le deuxième est tout aussi historique puisque Lionel Messi a offert sa 148e passe décisive en championnat et est ainsi le meilleur passeur de l’histoire de la Liga, surpassant un autre madrilène, Michel. Messi est désormais meilleur buteur et meilleur passeur de l’histoire du championnat d’Espagne.



Avec 28 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, Cristiano et Leo restent main dans la main. Le tout alors que le sprint final vient tout juste de débuter.



Avec uefa.com