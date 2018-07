Cristiano Ronaldo s'engage pour quatre ans avec la Juventus

Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, c’est fait ! La star planétaire Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid pour la Juventus de Turin, ont annoncé mardi le club et le joueur. « Le Real Madrid annonce que, conformément à la volonté et à la demande exprimées par le joueur Cristiano Ronaldo, il a donné son accord à son transfert à la Juventus », a indiqué le club merengue dans un communiqué.« J'ai beaucoup réfléchi » et « je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pour cela que j'ai demandé au club d'accepter mon transfert », a dit pour sa part CR7 dans une lettre publiée par le Real. « J'ai beaucoup réfléchi » et « je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pour cela que j'ai demandé au club d'accepter mon transfert », a dit pour sa part CR7 dans une lettre publiée par le club merengue. Un contrat de 120 millions d'euros sur 4 ans « Ces années au Real Madrid (...) ont été sans doute les plus heureuses de ma vie », a ajouté la star portugaise, en demandant aux madridistas de le « comprendre ». Dans son communiqué, le Real a indiqué vouloir « remercier un joueur qui a montré qu'il était le meilleur du monde et qui a marqué l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire de notre club et du football mondial ».