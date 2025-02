Culture : Diomaye reçoit la réalisatrice et actrice franco-sénégalaise Mati Diop

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience la réalisatrice et actrice franco-sénégalaise Mati Diop, dans le cadre du projet de réhabilitation mémorielle et culturelle du gouvernement, a annoncé la présidence sur sa page Facebook.



Selon la même source, Mati Diop « entend accompagner le gouvernement dans son projet de réhabilitation mémorielle et culturelle ».



Récompensée en février 2024 par l’Ours d’or à Berlin pour son documentaire Dahomey, la cinéaste s’est illustrée par son engagement en faveur des peuples sénégalais et palestiniens.