Cumul de fonctions : le Dg de l’Anrsa perçoit deux salaires par mois

Le directeur général de l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (Anrsa) et en même temps président du Conseil de surveillance de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme) serait payé doublement.



Selon le journal «L’As», Dr Cheikh Mohamadou Mbacké Lô continue à percevoir le salaire en tant que président de surveillance de l’Aeme mais aussi son salaire en tant que directeur général de l’Anrsa.



A noter qu’il a été nommé depuis six (6) mois à la tête de l’Anrsa en remplacement de l’actuelle ministre des Mines et de la Géologie, Sofy Gladima Siby.