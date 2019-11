Cybercriminalité: 50 malfrats dont des Nigérians mis aux arrêtes par la Gendarmerie

La brigade gendarmerie de Ouakam a démantelé trois bandes structurées et spécialisées dans les pratiques délictuelles de cybercriminels qui aurait grugé à l’opérateur téléphonique « Orange » la rondelette somme de d’un milliard de F Cfa. Les malfrats, au nombre de 50, dont des Nigérians, étaient logés dans la capitale sénégalaise.



Selon « L’Observateur » qui donne l’information dans sa parution de ce lundi 4 novembre 2019, la bande a été localisée suite à des dispositifs de veille, de planque ainsi que des souricières, mis en place par la gendarmerie de Ouakam. Plusieurs acteurs clés identifiés et leurs manœuvres frauduleuses tracées.



Les investigations ont permis de réaliser que l’opérateur téléphonique « Orange » a été grugée par les cybercriminels à hauteur de près d’un milliard de F Cfa.





La perquisition effectuée à leur Q.G (Quartier général) a permis aux gendarmes de mettre la main sur 64 ordinateurs portables de divers marques et d’un impressionnant stock de meubles et autres matériels électroniques.