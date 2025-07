Cybersécurité : le mystérieux Kocc Barma enfin démasqué ?

Un coup de tonnerre vient de frapper la sphère de la cybercriminalité. La Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) a annoncé l'arrestation d'El Hadj Babacar Dioum, un individu fortement suspecté d'être le célèbre et insaisissable « Kocc Barma », cerveau présumé d'un vaste réseau de chantage à la sextape.



Cette interpellation, révélée par le quotidien Libération, dans sa parution de ce vendredi, marque un tournant majeur dans la lutte contre la diffusion non consentie de vidéos intimes et le chantage numérique qui sévissent depuis plusieurs années.



Depuis 2018, les noms de domaine seneporno.com et babi-porno.com résonnaient comme des cauchemars pour des centaines de Sénégalaises. Ces plateformes étaient le théâtre de la diffusion de vidéos intimes, souvent obtenues à l'insu des victimes, et servaient de levier à des opérations de chantage numérique.



Le journal, qui a suivi l'affaire de près, rapporte que les conséquences psychologiques pour les victimes sont dévastatrices : humiliation publique, climat de peur permanent, et dans les cas les plus tragiques, des pensées suicidaires. La traque de « Kocc Barma » était devenue une priorité pour les autorités. Malgré la discrétion et la complexité des opérations de ce cybercriminel, la Dsc a mené des investigations techniques poussées, combinées à une analyse minutieuse des mouvements financiers suspects. Ces efforts ont finalement permis de localiser El Hadj Babacar Dioum dans un immeuble sécurisé de la capitale sénégalaise.



L'arrestation, menée avec le soutien de la Brigade d'Intervention Polyvalente (Bip), a été fructueuse. Lors de l'opération, les enquêteurs ont mis la main sur des centaines de sextapes de citoyennes sénégalaises, confirmant l'ampleur et la gravité des agissements du réseau. Ce butin numérique constitue une preuve matérielle accablante de l'étendue des activités illicites. Face aux enquêteurs, El Hadj Babacar Dioum a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il a catégoriquement nié être le fameux « Kocc Barma ».



Une dénégation qui pourrait être mise à mal par les preuves numériques déjà collectées. En effet, a même source précise que des éléments irréfutables lient directement El Hadj Babacar Dioum aux plateformes incriminées, suggérant qu'il est bien l'homme derrière ce pseudonyme qui a semé la terreur sur la toile sénégalaise.



L'enquête qui se poursuit.