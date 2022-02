Cyclone Batsirai: 12 blessés à La Réunion, Madagascar se prépare

Alerte verte cyclonique d’après la direction de la météorologie de Madagascar. Moins de 48 heures avant l’impact prévu, la menace du cyclone est encore vague et imprécise. Mais les populations doivent se tenir informées de l’évolution de la situation, renforcer les portes et les fenêtres, avoir un stock suffisant de bougies et de piles, et garder les médicaments et les papiers dans un endroit sec, précise-t-on encore.



Le gouvernement a annoncé mercredi les mesures à prendre : vendredi, les cours ont été suspendus dans tout Madagascar et les fonctionnaires ne travaillent pas. Pour le secteur privé, ce sera à l’appréciation de l’employeur. Les personnes vivant dans des habitations à risque – éboulements, zones basses -, doivent se préparer à quitter leur domicile.



Le cyclone tropical intense Batsirai va traverser Madagascar d’est en ouest, de samedi à dimanche. Il est prévu d’atteindre la ville de Farafangana, sur la côte Est, avec des rafales de 175 km/h pour ressortir vers le Menabe en passant par la capitale.



D’après Sonia Ray, chef de la communication au sein du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), 540 000 personnes pourraient se retrouver sinistrées et 160 000 personnes déplacées après le passage du cyclone tropical.



« Le pire est à venir »

La Réunion, île française de l'océan Indien, comptait jeudi une douzaine de blessés en raison du cyclone Batsirai, mais « le pire est à venir », a alerté le préfet de l'île, car l'oeil du phénomène météo passait à moins de 200 kilomètres des côtes dans la matinée, charriant des pluies diluviennes.



L'île a été placée en alerte rouge cyclonique mercredi, imposant aux 860 000 habitants de se barricader.