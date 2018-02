DBF-Ex Transrail : plus d’une centaine de personne en sit-in pour réclamer leur indemnité de retraite

l'UNSAS (Unon nationale des syndicats autonomes du Sénégal), Mame Demba Diakhaté de préciser : "Nous n'entendons pas l'agent judiciaire de l'Etat. Ils nous disent qu'ils veulent refaire le chemin de fer, on ne peut pas refaire le chemin de fer sans ces retraités, ni sans leur payer leur droit".

Partis en retraite depuis 2016, les anciens cheminots de l’ex Transrail et de DBF ont vivement dénoncé la réticence des autorités à leur payer leurs indemnités de départ. Face à ce refus qui dure depuis plus de deux (2) ans, ils ont initié un sit-in pour se faire entendre.«Nos revendications portent sur le paiement des indemnités de départ à la retraite qui ont été arrêtés depuis mars 2016. Nous sommes plus de 100 personnes à cotiser plus de 42 ans », a déclaré leur porte-parole.Mory Ndiaye de poursuivre, «d’habitude ceux qui sont partis avant étaient payés un (1) mois après la retraite. Actuellement, il y a des retraités qui sont en location, ils peinent à payer les études de leurs enfants. Nous pensons que le président de la République devrait être sensible à ça. Et, de même que le Premier ministre, Mouhamed Boun Abdalla Dionne, qui règle les problèmes, devrait penser à nous ».Ces pères de famille de souligner qu’ils n’ont pas de moyens d’aller en grève certes, mais, préviennent toutefois, qu’ «il arrivera un moment où ces retraités ne répondront plus d’eux-mêmes».Venu les soutenir, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs du rail (Satrail) affilié àIls annoncent par ailleurs la tenue prochaine d’une Assemblée générale qui regroupera l’ensemble du personnel de DBF et les retraités.