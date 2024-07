DSCOS : le colonel Amadou Ousmane BA nommé directeur général

La Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DCOS) a un nouveau directeur général. En Conseil des ministres de ce mercredi le choix vient d'être porté sur le Colonel de la gendarmerie Amadou Ousmane BA pour diriger la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS). Il remplace le Colonel Papa Saboury NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.



Le gouvernement dans sa lutte contre "le banditisme foncier" a certainement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Car le Colonel Ba est réputé être un homme méticuleux et rigoureux dans son travail.